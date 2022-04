Niceair, la petite nouvelle de l'Atlantique nord

A la faveur de la reprise du transport aérien mondial, du nouveau arrive dans l'Atlantique Nord. Le 2 juin prochain, la petit compagnie islandaise Niceair (acronyme pour North Iceland Air) effectuera son vol inaugural entre Akureyri et l'aéroport de Copenhague-Kastrup. La route sera opérée initialement à raison de deux fréquences par semaine, avec un Airbus A319 de 150 sièges. L'avion sera opéré en ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance) auprès du loueur Hi Fly. L'appareil sera loué en "damp lease", c'est à dire que le loueur fournira les pilotes (portugais), mais pas le personnel de bord (islandais). Akureyri, située au nord de l'Islande, sur les bords du fjord Eyjafjordur, est la deuxième ville du pays après la capitale Reykjavik, et compte une population de près de 19 000 habitants.

Akureyri, berceau de l'aviation islandaise

"Peu de gens savent que Akureyri est le berceau de l'aviation islandaise", explique Thorvaldur Ludvik Sigurjonsson, le directeur général et fondateur de Niceair. En effet, c'est bien à Akureyri que la compagnie Icelandair trouve ses origines. Elle a été fondée en 1937, dans la principale ville du nord de l'Islande, sous le nom de Flugfelag Akureyrar. Elle opérait à l'époque un hydravion de type Waco YKS-7. Suite à sa destruction, la compagnie s'est installée à Reykjavik/Keflavik en 1940 et a pris le nom de Flugfelag Islands. Elle débute ses premiers vols internationaux vers l'Ecosse et le Danemark en 1945, pour lesquels la marque "Icelandair" apparait. Elle fusionne avec l'autre grande compagnie islandaise, Loftleidir, en 1979 pour devenir Icelandair.

"Nous avons travaillé sur le projet Niceair depuis environ trois ans", explique Thorvaldur Ludvik Sigurjonsson. "Nous avons ainsi pu observer que 70% des visiteurs souhaitant revenir en Islande préféraient venir directement dans le nord de l'île, en évitant le passage à Reykjavik". Pour l'instant, la plupart des vols internationaux passent tous par la capitale, située à la pointe sud-ouest de l'île, qui est reliée à Akureyri par des vols d'une durée de 45 minutes pour par la route, moyennant 6 heures de trajet. La start-up est soutenue par plus de 17 investisseurs locaux, dont la plus grande compagnie de pêche du pays, Samherij, et la compagnie domestique Norlandair. Aucun de ces investisseurs ne détient plus de 8% du capital de Niceair.

Des projets pour la France l'année prochaine

La compagnie estime qu'elle peut séduire un bassin de population compris entre 40 000 et 70 000 personnes. "Nous estimons que les passagers, en privilégiant le point à point, sans passer par Keflavik, peuvent économiser environ 220 euros par tête", précise Thorvaldur Ludvik Sigurjonsson. C'est pourquoi la compagnie, qui dévoilera prochainement sa grille tarifaire, ne souhaite pas adopter le modèle low cost. Elle estime qu'avec de remplissages autour de 60% de la capacité de l'avion, elle pourra atteindre le point d'équilibre et le profitabilité. Niceair précise qu'elle dispose d'un accord de"back-up" pour un second avion Airbus A319 avec Hi Fly, et elle a aussi conclut des accords de type AOG ("Aircraft on ground", qui permet d'obtenir des avions de secours en cas de problème technique) avec Icelandair, PLAY et Atlantic Airways (Iles Féroé). Dans la foulée de l'ouverture de Copenhague, Niceair va ouvrir des lignes vers Londres-Stansted et Ténérife. Elle a pour la période estivale conclut des accords d'affrètement avec plusieurs tour-opérateurs locaux qui se sont engagés sur 25% de la capacité totale proposée. Elle a pour objectif d'atteindre une flotte de trois appareils (A319, A320 ou A321) d'ici deux ans et envisage d'ouvrir des lignes vers l'Allemagne et la France l'année prochaine.