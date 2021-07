New Space : une technologie Nasa sur un moteur aerospike européen

Deux partenaires

Aenium est née en 2017 à Valladolid pour répondre aux besoins de l'ingénierie des nouveaux matériaux, la fabrication additive métallique complexe et l'innovation, en particulier dans les secteurs de l'aérospatial, de la défense et du nucléaire.

Elle développe aujourd’hui des projets sur trois continents, avec de nombreux composants de vol spatial de niveau de maturité technologique TRL 9 (Technology Readiness Level).

Pangea Aerospace est née en 2018 à Barcelone avec l’ambition de développer le premier moteur-fusée à tuyère aerospike au monde, à la fois fabriqué en impression 3D, cryogénique (oxygène et méthane liquides) et réutilisable (à dix reprises).

Son moteur Aerospike « peut transformer la propulsion spatiale de manière radicale grâce à son plus grand rendement (plus de 15 % en comparaison aux moteurs à tuyère traditionnelle en cloche), des capacités de réutilisabilité et fabrication rapide et à bas coût ».

La startup catalone a déjà levé plus de 6 millions d’euro d’investissement, et emploie actuellement 16 personnes de 8 nationalités différentes.

Alliance commerciale unique

Le mois dernier, Aenium et Pangea Aerospace ont signé une alliance commerciale leur permettant d’utiliser, développer et commercialiser des systèmes de propulsion basés sur un matériau additif développé par la Nasa : le GRCop 42.

Cet alliage de cuivre, chrome et niobium a démontré une grande résistance mécanique et une forte conductivité thermique, bien supérieures à d'autres solutions en environnement hostile.

Les deux entreprises sont les seules à avoir obtenu la licence d’utilisation du GRCop 42 en Europe.

Pangea Aerospace espère que le premier essai au banc du démonstrateur DEMOP1 pourra intervenir au cours du dernier trimestre de l’année.

Il permettra de valider plusieurs technologies : la méthode de fabrication développée avec Aenium, sa conception pensée pour la réutilisation, l'utilisation du méthane et de l’oxygène liquides comme combustibles, et son double système de refroidissement régénératif, qui utilise les deux ergols.