Nemesis 22 : Les parachutistes belges et français s'entrainent en Belgique

Le but de cet exercice était double :

Confirmer le haut degré capacitaire des commandos belges lors d'un exercice en conditions réelles : l’Armée belge s’entraine souvent dans des villes, durant de petits exercices (entrainement de snipers, d’unités de reconnaissance, franchissement d’obstacles,…) ou de plus grands exercices (en 2018, ce sont ni plus, ni moins de 600 militaires belges, accompagnés de soldats anglais et hollandais, qui se sont entrainés dans 3 villes dans une exercice équivalent à Nemesis 22). Le but étant bien évidemment de s'entrainer dans un milieu urbain complexe qui ne peut être représenter à 100% dans des zones d'entrainement. Confirmer l'interopérabilité des troupes aéroportées françaises et belges. La Belgique et la France ont, à de nombreuses occasions, démontré leur capacité à opérer dans des opérations multinationales. D'ailleurs, 300 militaires belges sont actuellement déployés auprès de 600 militaires français en Roumanie.

Une récente restructuration pour une montée en puissance des forces aéroportées

La Composante Terre dispose de deux bataillons de para-commandos. Ces derniers représentent la principale force d'action déployable en urgence pour la Belgique. Ces deux unités légères privilégient les modes d'action aéroportés ou d'assaut via les A400M. Le caractère léger implique un mode d'action rapide au détriment de la mobilité de théâtre et de la durée de l'action. Avec les forces spéciales belges (Special Forces), ils composaient la Brigade Légère.

Toutefois, l'accroissement des menaces hybrides montre une augmentation des opérations des forces spéciales belges, qui deviennent de plus en plus complexes et demandent donc plus de moyens. Dès lors, la Défense belge a décidé de restructurer la manière de penser les opérations spéciales. Cette décision se confirme en 2018 lorsque la Brigade Légère est renommée en Special Operation Regiment (SOR) :