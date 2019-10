NBAA 2019 : Flexjet prend du jet Embraer pour 1,4 Md$

Le constructeur brésilien Embraer vient d'ouvrir le salon mondial de l'aviation d'affaires NBAA 2019 qui se déroule actuellement à Las Vegas avec une commande d'un montant de 1,4 Md$ passée par la société Flexjet. Au regard du montant, le contrat porte sur plusieurs dizaines d'avions d'affaires Embraer. Si le nombre n'est pas précisé, les modèles achetés le sont : Legacy 450, Phenom 300 et surtout les derniers modèles de la famille Embraer, les Praetor 500 et 600, dévoilés lors de l'édition 2018 de la NBAA. Praetor 600 et 500 sont directement dérivés des Legacy 450 et 500. Mais il ne s'agit pas pour autant de copies conformes. Les Praetor diffèrent, d'abord au niveau de leur voilure, qui gagne 1,27 m grâce à la présence de nouveaux winglets plus grands. Voilure et fuselage sont produits à Evora, au Portugal. Le Praetor 600, en vertu de la présence de deux réservoirs ventraux, gagne en tour de taille, ou plutôt en autonomie. Il est motorisé par le biais de deux Honeywell HTF7500E, un turboréacteur qui se distingue également par ses 2,2 kN de poussée supplémentaire, car il s'agit d'une nouvelle version du turboréacteur américain.Ainsi le Praetor 600 peut parcourir 3 900 nautiques (7 200 km), ce qui repré-sente 760 nautiques de plus que le Legacy 500 dont il est dérivé… et 300 nautiques de plus que son concurrent, le Gulfstream G280. Le Praetor 500 peut parcourir 3 250 nautiques (soit 6 019 km), contre 2 900 nautiques pour le Legacy 450.