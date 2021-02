Munitions télé-opérées : trois nouveaux contrats pour l'industrie israélienne

Systèmes.

Le système HAROP, dans sa version maritime, permet de soutenir les flottes des marines, en fournissant des renseignements, en identifiant des cibles et en menant des attaques ciblées. Les données collectées en vol sont directement intégrées dans le C2 des bâtiments, au sein de la salle de contrôle. Le système HAROP devient alors un capteur additionnel, permettant aux forces d'accroître leur connaissance situationnelle tout en offrant la possibilité de rapidement engager une cible.

Toutes les versions du système HAROP, qui prend la forme d'une aile volante, sont dotés d'une caméra EO/IR et peuvent être mises en œuvre face à des cibles statiques ou mouvantes, sur terre et en mer. Déployées depuis un lanceur, les munitions HAROP disposent d'une portée de 200 km et d'une autonomie de vol de 9 heures. Elles sont dotées d'une ogive de 16 kilos.

Le système ROTEM pour sa part prend la forme d'un drone VTOL (à décollage et atterrissage vertical) et permet de répondre aux besoins des forces tactiques. Plus petit que la munition HAROP, le ROTEM permet la conduite de missions de reconnaissance, d'observation et d'attaque. Il est un outil complémentaire pour le combattant, qui peut l'opérer directement depuis une petite tablette. Il dispose pour sa part d'une ogive de 1,2 kg et d'une autonomie comprise entre 30 et 45 minutes en fonction de sa configuration.