Munitions: Accord entre Ukroboronprom et le Canada

Accord entre ukrainiens et canadiens

Selon le directeur général de Ukroboronprom Youri Goussev, l’accord concerne Ukroboronprom et sa filiale DAKhK « Artiom » d’une part, et, pour les canadiens, « GL Munitions Inc » et « Waterburry-Farrel » d’autre part. La première étape de la coopération consistera dans l’étude de faisabilité de la construction d'une usine. En 2017, le ministre ukrainien de la défense avait publiquement affirmé que « nous souhaitons que le Canada se joigne à la construction d’une usine de munitions en Ukraine. Et nous avons discuté de ce problème avec notre homologue ».

Passez-moi des munitions

L’Ukraine a perdu son usine de munitions de Lougansk en 2014, avec l’éclatement de la guerre civile dans le pays. Depuis, Kiev est contrainte de recourir aux importations, entre autres des Etats-Unis. En juillet 2019, le Premier ministre canadien Justin Trudeau avait publiquement affirmé que les « compagnies canadiennes investissent dans la production de munitions en Ukraine », sans donner plus de précisions. La Pologne « pousse » à la construction de cette usine, pour obtenir des munitions moins chères, et les autorités ukrainiennes avaient publiquement faits état d’un tel projet en avril dernier . La participation de « Artiom » sous-tend que cette entreprise -spécialisée dans les missiles comme le RS-80- supervisera le projet, pour le compte de Ukroboronprom,

Lobbying à ciel ouvert ?

Autant « Waterburry-Farrel » est une compagnie ancienne (créée en 1851) et identifiée, autant « GL Munitions Inc » à un profil plus atypique. De création très récente (21 avril 2021) elle est domiciliée dans un immeuble de bureaux à Toronto. Le profil de ses dirigeants, en revanche, est beaucoup plus sérieux. Le général Andrew Brooke Leslie a dirigé la Task Force Kaboul au sein de l’OTAN et a occupé de hauts postes dans l’armée canadienne. Le brigadier général Ernest Barton Beno a été lui numéro 2 des forces spéciales canadiennes avant de diriger la réserve militaire. Une société qui pourrait également faire du lobbying au profit des ukrainiens…