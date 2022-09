MSB, filiale de Sogeclair, embarque sur le futur avion électrique ES-30 de Heart Aerospace

MSB sur 60 composants structurels clés de la cabine du futur ES-30

La filiale de Sogeclair basée à Montréal vient de signer avec Heart Aerospace un accord qui lui confie la conception et le développement de près de 60 composants structurels clés de la cabine, du poste de pilotage et des sections cargo, du futur avion à propulsion électrique ES-30. Le contrat comprend la fourniture complète des revêtements de sol, des garnitures de plafond, de l'isolation acoustique et thermique, de l'équipement d'urgence dans tout le fuselage et de l'intégration des sièges de cabine.

Achèvement de la première phase pour fin 2023

Les composants individuels à fournir pour les différentes zones de l'avion comprennent les panneaux de revêtement de la console du poste de pilotage, les rebords latéraux et les systèmes de rangement, les parois latérales de la cabine, les caches hublot ainsi que le module de service passagers et les revêtements, les fixations et les filets de la zone de chargement. L'achèvement de la première phase du projet est prévu pour le dernier trimestre de 2023.

Design cabine soigné

Pas question pour Heart Aerospace et MSB de "bâcler" l'intérieur cabine du futur ES-30. La filiale de Sogeclair a travaillé sur un design cabine soigné avec des lignes et des finitions simples et épurées tout en prenant en compte les contraintes liées à l'équilibre entre poids, matériaux et fonctionnalité.