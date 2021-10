MRO : XCelle Americas, nouvel acteur dans la nacelle moteurs

MRO nacelles : un nouvel acteur de poids

Le segment de la MRO nacelles moteurs compte désormais un acteur de poids : XCelle Americas, coentreprise de Triumph Group et d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance. La nouvelle entité vise d'entrée de jeu le marché de la révision des nacelles des avions "de nouvelle génération". En clair : les Airbus A320neo et A350 ainsi que les Boeing 787 et 737 MAX qui sont opérés en Amérique du Nord et du Sud. Les travaux de réparation seront réalisés sur le site de Triumph Group à Hot Springs dans l'Arkansas.

Proximité avec les clients

Ce partenariat stratégique vise à être au plus près des clients (compagnies aériennes et loueurs). Une démarche que Air France KLM Industries Engineering & Maintenance a initié dans d'autres segments MRO aux Etats-Unis ainsi qu'en Asie-Pacifique. Par le biais de son affiliation à AFI KLM E&M, XCelle Americas effectuera les réparations des nacelles de Boeing 787 sous licence Air France de Rohr, Inc. (Collins Aerospace), étendant ainsi sur le continent américain ses capacités d’entretien des nacelles. Pour Triumph Group, c'est l'opportunité d’être présent sur le marché des nacelles de nouvelle génération.

Un binôme pour XCelle Americas

Pour diriger et animer la nouvelle entreprise, un binôme a été choisi. Philippe Martin de Beaucé devient le président de XCelle Americas tandis que William Buxton, issu du Triumph Group, occupe le poste de directeur général délégué.