MRO : Sunaero rachète les sociétés RJ Aero et Japa Aero Design

Une double acquisition stratégique pour élargir l’offre de services

Sunaero vient d'officialiser le rachat de deux sociétés présentes dans le domaine de la maintenance aéronautique. L'une est RJ Aero, créée en 2001 et fournit "des services spécialisés de maintenance et de réparation pour les aéronefs; l'autre est Japa Aero Design, née de la fusion entre Japa Maintenance créée en 1995 et Aero Design et une expertise "en dépose repose des décors et intérieurs cabine, peinture, vernis sur tout type avion mais également sellerie et menuiserie dans le cadre de l’aménagement cabine en aviation d’affaire". L'opération "s’inscrit dans la stratégie de développement des services de Sunaero", souligne cette dernière qui élargit ainsi son offre de services et sa palette de savoir-faire.

Complémentarité des savoir-faire techniques

Les équipes de R.J. Aero et Japa Aero Design viennent ainsi renforcer les effectifs de Sunaero en apportant leurs expertises techniques et leurs savoir-faire spécifiques. Outre les synergies attendues, "l’intégration de ces deux entreprises va permettre à Sunaero d’accroître et d’élargir ses services dans le monde, tout en renforçant notre dimension innovation et conception de solutions de maintenance innovantes", souligne Jean Roussel, président du groupe Sunaero.

"En unissant nos savoir-faire et nos équipes, nous savons offrir à nos clients une offre de service complète et unique", ajoute de son côté Georges Gomes, directeur général EMEA de la division MRO Services. "Elle intègre les réparations structurelles métalliques et composites, le test d’étanchéité des réservoirs et la réparation des fuites carburant, le retrofit cabine et galley, et le contrôle non destructif. Nous intervenons aussi bien sur avion que sur éléments déposés, et sur tous types de matériels, civils et militaires".

Désormais sept implantations pour Sunaero

Sunaero opère désormais sur trois implantions en France (CDG-ORY-Le Bourget, Lyon, Clermont-Ferrand), trois implantations aux Etats-Unis (Cincinnati, Miami, Nashville) et une en Malaisie. Le groupe dispose d’une capacité de projection mondiale d’équipes pour réaliser toutes sortes prestations de maintenance aéronautique sur la structure, la cabine, le contrôle non destructif et les réservoirs d’aéronefs civils et militaires, de manière programmée ou en urgence (AOG).

Le groupe prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d’environ 30 M€ en 2024. Il emploie 230 salariés dans le monde dont plus de 170 techniciens aéronautiques. En complément d’une certification EN9110 et des agréements Part 145.C EASA, FAA et EMAR détenus pas ses différentes entités, le groupe dispose d’un Part 21J EASA en Asie ainsi que d’agréments sur des procédés spéciaux délivré par les OEM et OAM.