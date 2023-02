MRO : ST Engineering et SF Airlines vont créer une joint-venture pour cellules avions en Chine.

Répondre aux besoins croissants d'autres compagnies aériennes opérant dans la région

ST Engineering annonce que sa division Aéronautique civile et SF Airlines ont conclu un accord pour créer une coentreprise spécialisée dans le MRO cellules avions commerciaux à Ezhou, Hubei, en Chine. La demande en services de maintenance et de réparation en Chine et dans la région Asie-Pacifique devant connaître un taux de croissance annuel d'environ 3 à 7 % au cours de la prochaine décennie, selon les prévisions de l'industrie. Le partenariat stratégique avec une compagnie aérienne de fret bien établie permettra à ST Engineering de saisir de nouvelles opportunités dans une région à forte croissance. La coentreprise, sous réserve des approbations réglementaires, opèrera des ateliers MRO dédiés cellules avions sur l'aéroport Ezhou Huahu qui est l'aéroport international de la plate-forme logistique du Hubei.

ST Engineering détiendra une participation majoritaire de 60% dans la coentreprise

Avec un trafic de passagers et de fret aérien en constante augmentation au fur et à mesure que la Chine relance sa connectivité aérienne, la coentreprise ne se contentera pas de répondre aux demandes de MRO des avions-cargos de SF Airlines, qui est la plus grande compagnie aérienne de fret de Chine en termes de flotte, mais répondra également aux besoins croissants d'autres compagnies aériennes de fret et de passagers opérant dans la région. ST Engineering détiendra une participation majoritaire de 60 % dans la coentreprise, les 40 % restants étant détenus par SF Airlines. Le premier atelier de la coentreprise devrait être prêt en 2025. Li Sheng, président de SF Airlines, a déclaré : "La création d'une coentreprise de maintenance et d'entretien avec ST Engineering, qui a plus de 45 ans d'expérience dans le secteur, permettra de compenser notre capacité de maintenance de cellules d'avions. Compte tenu de l'énorme marché de la maintenance aéronautique dans le hub d'Ezhou, de la coopération avec ST Engineering et du fort soutien du gouvernement, j'ai toute confiance dans le développement de la joint-venture."

Déjà des installations de MRO cellules avions à Guangzhou et Shanghai

"Il s'agit d'un développement passionnant pour nous étant donné que la Chine et la région Asie-Pacifique sont des marchés clés pour l'activité MRO civile de ST Engineering. Avec le renforcement de notre réseau en Chine, nous serons en mesure de mieux répondre aux besoins croissants des compagnies aériennes de la région, en leur offrant la capacité et la souplesse qui accompagnent un plus grand choix de sites ", a déclaré Jeffrey Lam, président de l'aéronautique civile chez ST Engineering. "Notre expertise MRO et nos années d'expérience en Chine, combinées à cette collaboration stratégique avec SF Airlines qui est également le client d'ancrage, seront des facteurs forts contribuant au succès de la joint-venture."

ST Engineering est le plus grand fournisseur mondial de MRO cellules avions commerciaux en termes d'heures de maintenance, soutenu par un historique de plus de 17 000 avions commerciaux entretenus et modifiés depuis 1990 et un réseau mondial d'installations en Asie-Pacifique, aux États-Unis et en Europe. En Chine, ST Engineering dispose déjà d'ateliers MRO cellules avions situés sur l'aéroport international de Guangzhou Baiyun et sur l'aéroport international de Shanghai Pudong, ainsi que d'un atelier de MRO moteurs à Xiamen.