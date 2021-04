MRO : Panta Holdings reprend Fokker Services et Fokker Techniek

GKN Aerospace se recentre sur les aérostructures

Tout à son recentrage sur le segment des aérostructures dans le cadre de la consolidation à venir, GKN Aerospace vient de revendre deux filiales héritées du rachat de Fokker Technologies et spécialisées dans la maintenance civile et militaire ainsi que dans l'aménagement cabines et reconversion des avions de ligne : Fokker Services et Fokker Techniek. Ces dernières passent sous le contrôle du fonds d'investissements néerlandais Panta Holdings, le véhicule de l'homme d'affaires Jaap Rosen Jacobson.

Panta Holdings élargit son empreinte aéronautique

Panta Holdings est déjà présente dans le secteur aéronautique. Elle détient 71,2 % de la société canadienne Avcorp Industries qui produit des aérostructures pour jet d'affaires Bombardier, pour avions de ligne Boeing 737/777X mais aussi pour des aéronefs militaires Boeing CH-47, F-18 ainsi que l'avion de combat Martin Lockheed F-35. Avcorp Industries a aussi un savoir-faire sur les matériaux composites et fournit là aussi le F-35 ainsi que le Boeing 787.

Une startup pour relancer les avions Fokker

Autre investissement aéronautique de Panta Holdings : une participation dans le capital de la startup Netherlands Aircraft NV qui cherche à relancer un avion régional baptisé Fokker 130 qui vise le segment des 120-150 places. Une façon d'essayer d'entretenir la nostalgie autour de la défunte famille d'avions régionaux Fokker 70 et Fokker 100.