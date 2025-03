MRO : les contrats du mois de février 2025

25 février : Tigerair Taiwan confie à Haeco les contrôles réalisés en fin de contrats de location avions avant re-livraisons à un autre opérateur.

24 février : Air Canada confie à AFI KLM E&M le soutien des équipements de sa flotte de Boeing 787 qui comptera à terme 58 exemplaires d'ici 2029. Durée du contrat : 10 ans.

17 février : Ethiopian Airlines signe un contrat FHS avec Airbus et portant sur un service complet de maintenance (stock dédié, accès aux pools, soutien en ingénierie et réparation) pour ses 24 A350-900 et A350-1000. Durée du contrat : 7 ans.

14 février : Emirates confie à Safran Electrical Power la maintenance des équipements de génération électrique (à fréquence variable et pour APU) de son parc d'Airbus A380. Durée du contrat : + de 5 ans.

14 février : Emirates confie à Safran Ventilation Systems la maintenance des ventilateurs avionique et vannes du système de ventilation de son parc d'Airbus A380. Durée du contrat : + de 5 ans.

13 février : WestJet signe un contrat avec Lufthansa Technik lui confiant en exclusivité la palette complète des services de maintenance sur les moteurs CFM Leap-1B qui équipent son parc de Boeing 737 MAX qui passera à 130 appareils à la fin de la décennie. Les travaux de réparation d'urgence seront réalisés dans un nouvel atelier implanté à Calgary. Durée du contrat : 15 ans.

11 février : Airlink, qui exploite un parc de 68 Embraer dans différentes versions, prend le système de gestion personnalisé de planification collaborative des stocks (ECIP) proposé par le constructeur brésilien.

11 février : Pegasus signe avec Joramco un contrat pour la maintenance lourde de ses Airbus A320neo. Durée du contrat : au moins 5 ans.

11 février : Emirates élargit son contrat avec Haeco à la maintenance des trains d'atterrissage de ses Boeing 777. Durée du contrat : au moins 5 ans.

11 février : Air India Express, filiale du groupe Air India, confie à Turkish Technic le soutien composants sur sa future flotte de Boeing 737-8 et 737-10 qui comptera à terme 190 appareils. Durée du contrat : 10 ans.

11 février : Air Côte d'Ivoire prolonge son contrat avec AFI KLM E&M de support équipements sur sa flotte de moyen-courriers A320ceo/neo (8) et ses deux futurs A330neo. Durée du contrat : 5 ans.

10 février : Fly Vaayu confie à FL Technics la maintenance de ses Airbus A320P2F cargos.

10 février : Royal Jordanian confie la maintenance de ses Embraer E195-E2 à Joramco. Durée du contrat : non précisée.

10 février : Deux opérateurs majeurs du Moyen-Orient confient à ST Engineering la maintenance lourde de leurs moteurs CFM56-7B et CFM Leap-1A. Durée des contrats : au moins 5 ans.

10 février : IndiGo confie à Turkish Technic les contrôles de re-livraisons entre deux contrats de location sur plus de dix de ses Airbus A320neo.



10 février : DHL prolonge jusqu'au mois de mai 2026 son contrat avec Joramco portant sur la maintenance lourde de 12 de ses Airbus A300 et A330P2F.

10 février : Royal Jordanian signe avec Boeing Services un contrat de soutien MRO multi-services (composants, trains d'atterrissage, connectivité) pour sa flotte de Boeing 787. La durée du contrat n'est pas précisée.

10 février : Riyadh Air confie à Panasonic Avionics la maintenance complète de tous les systèmes de divertissement (IFE) qui équiperont sa future flotte de 39 Boeing 787. Durée du contrat : 10 ans.

6 février : Une compagnie aérienne majeure du Moyen-Orient confie à StandardAero les travaux de MRO sur les CFM Leap qui propulsent et propulseront sa flotte de moyen-courriers. Durée du contrat : 15 ans.

5 février : Panasonic Avionics renouvelle son contrat avec Haeco Component Overhaul sur la maintenance de ses systèmes de divertissement (IFE).

3 février : Allegiant Air renouvelle son contrat avec SR Technics, portant sur les services MRO des moteurs CFM56-5B qui équipent son parc d'Airbus A319/A320. Durée du contrat : 5 ans.