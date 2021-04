MRO : La Bundespolizei re-signe avec Safran Helicopter Engines

Services de MRO sur Arrius 2F

Safran Helicopter Engines vient de signer un contrat de service à l'heure de vol avec la Police fédérale allemande ou Bundespolizei pour les moteurs de ses hélicoptères Airbus H120. Ce contrat de long terme porte sur des services de MRO pour un total de 11 moteurs Arrius 2F. La Bundespolizei possède actuellement une flotte de 10 hélicoptères H120 utilisés pour des missions d’entrainement. La gestion de ce nouveau contrat sera assurée par Safran Helicopter Engines Germany qui pilote le suivi de plus de 2000 moteurs repartis chez 300 opérateurs en Allemagne, Scandinavie, Europe Centrale et de l’Est, Russie et Asie Centrale.

Airbus H135 et H120

Il s’agit du deuxième contrat SBH® signé avec la Bundespolizei. Le premier fut signé en juillet 2012, et portait sur 36 moteurs Arrius 2B2 motorisant les H135 utilisés par la police allemande pour des missions de transport médical d’urgence (EMS), et appartenant à l’Office fédéral pour la protection des populations et l’assistance en cas de catastrophes (BBK). La Bundespolizei réalise ses missions depuis 12 bases en Allemagne. Aujourd’hui, 50% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines sont couvertes par le service SBH® qui fait partie de la gamme EngineLife® Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d’hélicoptères.