MRO : HAECO Xiamen se construit un hangar de maintenance avions géant sur l'aéroport international Xiang'an de Xiamen.

Traiter 12 gros porteurs et 6 moyen-courriers en même temps

Si certains avaient encore des doutes sur le retour de la Chine dans le transport aérien mondial, du côté de Xiamen on continue de préparer l'avenir. HAECO Xiamen, filiale du groupe HAECO, vient de lancer les travaux de construction d'un nouveau centre de maintenance sur le nouvel aéroport international de Xiamen Xiang'an qui remplacera à terme l'actuel aéroport international de Xiamen Gaoqi. Couvrant une superficie totale de 537 300 m², dont une zone d'ateliers de 292 300 m² et une aire de stationnement avions de 284 000 m², le nouveau centre de maintenance comptera 18 bâtiments offrant une capacité de 12 baies pour gros porteurs et six pour moyen-courriers, ainsi que deux ateliers de peinture séparés. HAECO Xiamen sera le plus grand hangar de maintenance d'avions à travée unique au monde.

Optimiser l'efficacité opérationnelle et maximiser l'utilisation de l'espace

Le centre de maintenance a été conçu dès le départ pour optimiser l'efficacité opérationnelle et maximiser l'utilisation de l'espace, contribuant ainsi à réduire les délais d'exécution de la maintenance des avions et à améliorer la ponctualité pour respecter les calendriers de maintenance de ses clients. La conception innovante de l'axe central relie les hangars et les bâtiments annexes, facilitant la gestion logistique et le partage des ressources. Le nouveau centre de maintenance présentera également une conception innovante et des mesures écologiques de pointe, notamment l'énergie solaire, des systèmes de gestion intelligente des bâtiments, des commandes d'éclairage intelligentes, des systèmes de stockage d'eau et de climatisation, ainsi qu'un traitement avancé des eaux usées et de l'air, dans le but d'obtenir la certification or du système d'évaluation LEED-NC (Leadership in Energy and Environmental Design for New Construction).

Le plus gros investissement du groupe HAECO depuis sa création

Le nouveau de maintenance de HAECO Xiamen incarne les valeurs du groupe HAECO, qui consiste à privilégier la sécurité tout en fournissant des produits et des services de la plus haute qualité à ses clients. Dans sa quête d'excellence, le groupe croit fermement qu'il faut investir dans des technologies innovantes pour apporter des avantages à long terme à ses partenaires et assumer sa responsabilité sociale envers l'environnement et la communauté. En tant que plus gros investissement du groupe HAECO depuis sa création, le démarrage de la construction démontre encore une fois la confiance d'HAECO dans la poursuite de ses investissements en Chine continentale et sa détermination à contribuer au développement de l'industrie aéronautique de la région par une expansion commerciale continue.