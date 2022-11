MRO : Gulf Air signe avec MTU Maintenance pour les moteurs V2500 de sa flotte d'Airbus A321ceo

Contrat exclusif pour la maintenance, la réparation et la révision des moteurs V2500-A5

Gulf Air, la compagnie nationale du Royaume de Bahreïn, et MTU Maintenance ont signé aujourd'hui un contrat exclusif pour la maintenance, la réparation et la révision des moteurs V2500-A5. L'accord, d'une durée de quatre ans, porte sur des services MRO complets, le support LRU, la surveillance des tendances des moteurs et les services sur site, ainsi que sur le support des moteurs de rechange pour les Airbus A321ceo équipés de V2500 de Gulf Air.

"MTU Maintenance a démontré qu'elle était le bon partenaire pour Gulf Air"

Commentant l'accord, le directeur général de Gulf Air, le capitaine Waleed Al Alawi, a déclaré : " Gulf Air entretient ses moteurs V2500 de la flotte d'Airbus A321ceo dans les locaux de MTU Maintenance depuis 10 ans dans le cadre du contrat d'équipementier moteur. Au cours de ces 10 années, MTU Maintenance a démontré qu'elle était le bon partenaire pour Gulf Air, alors que nous poursuivons notre programme de renouvellement de la flotte en vue d'accueillir de nouveaux appareils pour remplacer et moderniser notre flotte. Nous leur faisons confiance pour prendre un excellent soin technique de nos moteurs, et nous sommes convaincus qu'ils nous fourniront les services fiables, flexibles et rentables que nous attendons."

MTU Maintenance a effectué près de 40 % de toutes les visites en atelier sur ce type de moteur l'année dernière

"Nous sommes très fiers d'avoir été sélectionnés par Gulf Air pour ce contrat, qui offre le meilleur ensemble de soins pour leurs moteurs", déclare Michael Schreyögg, Chief Program Officer chez MTU Aero Engines. "Nous sommes extrêmement confiants que notre connaissance approfondie du moteur V2500 et nos nombreuses années d'expérience nous permettront de fournir à Gulf Air les services de maintenance et d'entretien des moteurs flexibles, rentables et hautement personnalisés dont ils ont besoin." MTU Maintenance est le premier prestataire de services pour les moteurs V2500 dans le monde, ayant effectué près de 40 % de toutes les visites en atelier sur ce type de moteur l'année dernière. En plus d'être un partenaire de réseau OEM de confiance, il est le plus grand fournisseur de services indépendant pour le V2500 et sert plus de 120 clients dans le monde entier.

