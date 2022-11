MRO : Embraer et TUI signent un accord de services pour la flotte d'E-Jets E2

Sur plus de 340 pièces réparables

Embraer et le groupe TUI signent un contrat "Pool program" pour le soutien de la flotte d'Embraer E195-E2 de TUI. Le groupe TUI prendra livraison de trois E195-E2 d'AerCap dans le cadre de contrats de location à long terme. Les appareils, issus du portefeuille existant d'AerCap, seront livrés dans une configuration confortable de 136 sièges en classe unique au cours du premier semestre 2023. Le contrat permettra à la compagnie aérienne d'accéder à des échanges de composants et à des services de réparation sur plus de 340 pièces réparables, plus des pièces interchangeables pour les avions Embraer de TUI. Actuellement, le Pool Program d'Embraer soutient plus de 50 compagnies aériennes dans le monde.

Accès à un ensemble complet de soutien et de services

"C'est un plaisir pour Embraer d'avoir TUI à bord du Pool Program. En plus d'avoir accès à l'ensemble du stock de pièces détachées d'Embraer, TUI pourra compter sur notre expertise pour soutenir sa flotte d'E2 ", a déclaré Danielle Vardaro, vice-présidente du support client mondial et des ventes après-vente, Aviation commerciale, Embraer Services & Support. " La signature de ce nouvel accord avec Embraer pour le programme de pool E195-E2, garantit une haute disponibilité des composants et l'accès à un ensemble complet de services et de support. Cela nous permettra d'exploiter nos nouveaux jets E2 pour nos invités selon les normes opérationnelles élevées de TUI ", a déclaré Geert Somers, directeur de l'ingénierie & Maintenance chez TUI Airlines.

Minimiser l'investissement initial dans des stocks de réparables

Le programme Pool d'Embraer est conçu pour permettre aux compagnies aériennes de minimiser leur investissement initial dans des stocks et des ressources de réparables de grande valeur, tout en profitant de l'expertise technique d'Embraer et de son vaste réseau de prestataires de services de réparation pour les composants. Il en résulte des économies importantes sur les coûts de réparation et de gestion des stocks, une réduction de l'espace d'entreposage nécessaire et la quasi-élimination du besoin de ressources nécessaires à la gestion des réparations, tout en offrant en fin de compte des niveaux de performance garantis.