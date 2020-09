MRO : Corsair passe chez Airbus Skywise

L'outil FOMAX d'Airbus

Corsair a décidé d'équiper toute sa flotte de l'outil de collecte de données FOMAX développé par la plateforme de services MRO Skywise d'Airbus. Le FOMAX ou "Flight Operations and Maintenance Exchanger" est un système qui permet d'échanger de très gros volumes de données entre l'avion et le sol durant les phases de vols. Le traitement conjoint des données par la compagnie aérienne et l'avionneur vise à améliorer considérablement la fiabilité de la flotte. Autre intérêt : FOMAX facilite les échanges entre les deux pilotes en connectant leurs dispositifs EFB (Electronic Flight Bag), afin de coordonner les contrôles croisés indispensables à la sécurité des vols notamment.

Nourrir aussi Skywise

Les données collectées à bord des avions via FOMAX peuvent être combinées avec celles provenant des systèmes au sol des différents contributeurs à la plateforme Skywise (ateliers MRO, Airbus, équipementiers,....). Avec ses algorithmes de maintenance prédictive, Skywise peut ainsi surveiller un système spécifique de l'avion - une pompe hydraulique, par exemple - et détecter tout problème dans son fonctionnement normal. Ce système de maintenance prédictive permettra de démonter les équipements afin d'anticiper les réparations éventuelles avant qu'une panne ne survienne.