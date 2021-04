MRO : Barfield renforce son empreinte sur le segment drones

AERACCESS : du drone pour la sécurité et la défense

Barfield, filiale américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, continue d'étendre ses compétences sur le segment des drones avec cet accord de partenariat signé avec AERACCESS, un fabricant de drones de surveillance et dont la gamme de produits est axée sur les solutions de maintien de l'ordre, de défense, de sécurité des installations et de contrôle des frontières. Barfield élargit donc son activité drones à un autre segment que celui du civil sur lequel la filiale d'AFI KLM E&M est déjà présente depuis août 2020.

Membre du réseau Robotic Skies

Depuis cette date, Barfield est en effet un centre de réparation approuvé par Robotic Skies pour la réparation d’équipements d'aéronefs sans pilote à Louisville (Kentucky). Dans le cadre de ce partenariat, Robotic Skies et Barfield ont établi des programmes de support sur mesure à l'intention des opérateurs commerciaux des systèmes aériens sans pilote.

Plus de 200 stations MRO

Fondée en 2014, Robotic Skies est un réseau mondial de centres de services de maintenance pour les flottes commerciales de systèmes d'aéronefs sans pilote et compte désormais plus de 200 stations de réparation certifiées indépendantes dans son réseau dans plus de 40 pays.