MRO avion électrique : AFI KLM E&M s'y prépare aussi avec Ampaire

Préparer la MRO des futurs avions à propulsion hybride électrique et électrique

Air France Industries KLM E&M a décidé de se préparer à l'arrivée en exploitation des avions à propulsion hybride électrique et électrique. C'est le sens du protocole d'accord signé avec Ampaire qui met au point une famille d'avions à propulsion hybride électrique et électrique. Le plus connu d'entre eux est l'ECO Caravan de neuf places mais Ampaire travaille aussi sur un Eco Otter et un Eco King Air. Dans le cadre du protocole d'accord, AFI KLM E&M et Ampaire prévoient "de développer la formation d'un réseau mondial de techniciens au sol, d'installer des mises à niveau de certificats de type supplémentaires (STC) mais aussi potentiellement de mettre en commun des équipements et d'analyser des données opérationnelles pour assurer un soutien optimal".

Le 19 places à propulsion électrique en ligne de mire

Ce travail en commun sur la formation de techniciens sol par le biais de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle, la mise à niveau hybride-électrique de STC et de mise en commun des équipements est une première étape. C'est bien le 19 places à propulsion électrique qui est en ligne de mire. Des projets sont en cours de développement : l'ERA d'Aura Aéro et le ES-19 de Heart Aerospace qui travaille aussi sur un avion régional de 30 places.

AFI KLM E&M apporte sa crédibilité et son savoir-faire technique

Dans ce partenariat AFI KLM E&M apporte sa crédibilité et son savoir-faire technique. Kevin Noertker, fondateur et PDG d'Ampaire, l'a bien compris. "Le puissant réseau mondial d'AFI KLM E&M et son expertise reconnue donneront aux opérateurs du monde entier une grande confiance technique dans les nouveaux systèmes de propulsion. Ces systèmes permettront également d'optimiser les coûts de maintenance par rapport aux turbines conventionnelles", souligne-t-il.