MRO APAC 2019 : Haeco lance la plate-forme digitale de Revima

La plateforme numérique de maintenance prédictive Insight de Revima Group a trouvé preneur en Asie. Et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit d'un des plus importants acteurs de la MRO dans cette partie du monde : Haeco ou Hong Kong Aircraft Engineering Co. Implanté à Hong Kong mais aussi en Chine et aux Etats-Unis, Haeco emploie 17 000 personnes et chapeaute un ensemble de seize sociétés dédiées aux différents métiers de la MRO. La plateforme de maintenance prédictive Insight a été développée par la start-up toulousaine Flightwatching que Revima Group a rachetée en février dernier. Insight est une solution informatique qui permet d'effectuer une analyse approfondie des pannes et performances des systèmes avions avec une récupération en temps réel des données de l'appareil en vol. La prochaine étape est de fournir des données permettant une action préventive en cas de défaillance d'un composant. Flightwatching a été créée par deux anciens des essais en vol d'Airbus.