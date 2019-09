MRO APAC 2019 : Asiana choisit SR Technics

L'édition 2019 du salon MRO APAC pour Asie-Pacifique qui se déroule à Singapour est l'occasion pour la compagnie aérienne Asiana de signer un contrat avec SR Technics pour confier à l'atelier MRO la maintenance des moteurs Pratt & Whitney PW4000 propulsant ses Airbus A330 de première génération. Un contrat exclusif dont le montant n'est pas précisé et dont la durée est de cinq ans. Plus de cinquante visites sont programmées sur les Pratt & Whitney PW4000 montés sur les Airbus A330 d'Asiana et elles seront réalisées dans les ateliers de SR Technics à Zurich.