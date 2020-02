MRO : Ames étend son atelier à Dubaï

Aerostructures Middle East Services ou AMES pour faire court peut désormais développer ses nouvelles activités : les inspections préventives et les réparations associées sur les carters de soufflante (FSM) de moteur General Electric GE90 dont les différentes versions propulsent la famille Boeing 777. Tout juste inaugurée, l'extension du site d'AMES à Dubaï "permet de doubler la surface d’opérations et de main-d’œuvre dans la zone franche de Jebel Ali, offrant ainsi à la société la possibilité de réaliser les inspections et réparations sur les modules FSM d’un diamètre de quatre mètres des moteurs GE90". Le nouveau bâtiment d'AMES, société conjointe d'Air France Industrie KLM E&M et de Safran Nacelles, est notamment équipé du système d’inspection par ultrasons pour les composants métalliques et composites des modules FSM. "Les PMI pour les carters de soufflantes des moteurs GE90-100/115 sont mandatées par le motoriste General Electric, et doivent être réalisées une fois le cycle de 50 000 heures de vol atteint", précise la société conjointe d'Air France Industrie KLM E&M et de Safran Nacelles.

L'atelier MRO AMES n'a pas attendu cette extension de bâtiment pour réaliser ses premiers travaux sur carter de soufflante de GE90. Un premier carter avait été livré en novembre dernier pour le compte d'un client du Moyen-Orient. A ce moment là, AMES soulignait que trois autres FSM, ayant accumulé 50 000 heures de vol, étaient en cours de traitement au sein de son atelier de Dubai dont les dimensions et les outillages sont adaptés à la MRO de pièces tels qu'un FSM long de deux mètres et d'un diamètre de quatre mètres. Avec désormais plus de place, AMES va pouvoir accélérer.