MRO : AFI KLM E&M retrouve le chemin des contrats

Boeing 737NG et 737 MAX de Corendon Dutch Airlines

Troisième contrat pour Air France Industries KLM Engineering & Maintenance depuis le début du mois d'avril 2021. L'atelier MRO et Corendon Dutch Airlines viennent de renouveler et d'étendre l'accord de support équipements qui lie les deux sociétés depuis des années. Le contrat prévoit des services adaptés, notamment la maintenance et la réparation ainsi que la fourniture de pièces détachées, et couvre désormais aussi les futurs Boeing 737 MAX de Corendon Dutch Airlines. Les opérations de maintenance seront effectuées par les équipes partenaires d'AFI KLM E&M et de Boeing dans le cadre de leur programme commun de support équipements et qui est basé sur un accord de mutualisation à grande échelle.

IndiGo reste aussi avec AFI KLM E&M

Signe de la dureté des temps pour la chaîne des acteurs du transport aérien, AFI KLM E&M a "adapté son offre pour convaincre Corendon Dutch Airlines de poursuivre ce partenariat, en ajoutant à son offre la location de ses hangars à Amsterdam/Schiphol. L'extension du contrat de support équipements sur la flotte d'Airbus A320 de la compagnie aérienne indienne IndiGo semble aussi avoir été remportée au terme d'une lutte acharnée. La gamme de services fournis par AFI KLM E&M comprend la réparation des équipements, l'accès à un pool dédié, la fourniture d'un kit de base principal (MBK) au centre des opérations aériennes d'IndiGo à Delhi, ainsi que le soutien logistique. Avec à terme une flotte de plus de 300 avions à suivre, AFI KLM E&M développe ses capacités de réparation locales par le biais de sa joint-venture locale Max MRO Services (MMS), ainsi que la mise en place d'un support dédié au soutien des opérations de la flotte d'IndiGo.

Deux à cinq chez ASL Airlines Belgium

Le mois d'avril 2021 avait démarré avec un premier contrat portant sur la maintenance des composants et des réparations de la flotte de Boeing 747-400F et 747-400ERF d'ASL Airlines Belgium. Un renouvellement qui inclut trois avions supplémentaires puisque le premier contrat signé en 2006 portait sur deux avions et la compagnie aérienne a réceptionné son 5e Boeing 747-400 Freighter en octobre 2020.