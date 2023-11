Mouvements sur le marché des drones aériens en amont du Dubai Airshow

Le groupe EDGE, basé aux Émirats arabes unis, a annoncé l'acquisition de 52 % des actions d'ANAVIA, entreprise suisse spécialisée dans la conception et la production de systèmes de décollage et d'atterrissage vertical (VTOL) allant jusqu'à 750 kg. L'opération va faire de EDGE un leader du marché dans ce domaine très spécialisé. Ce positionnement sur ANAVIA fait suite à l'acquisition par EDGE d'une autre participation majoritaire dans la société estonienne Milrem Robotics en février dernier.

EDGE renforce son offre en systèmes autonomes

ANAVIA produit une gamme d'hélicoptères sans pilote pour divers types de missions comme la surveillance et la reconnaissance, l'inspection et le transport de marchandises. Selon Mansour Al-Mulla, directeur général de EDGE, l'acquisition vise à accélérer l'expansion du portefeuille de systèmes et de solutions multi-domaines de EDGE.

La société présentera au prochain salon aéronautique de Dubaï 2023, qui se tiendra du 13 au 17 novembre, ses solutions VTOL incluant les produits d'ANAVIA.