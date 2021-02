Moteurs : SAS reprend du CFM Leap

Un contrat de 2,9 Md$ pour CFM

Scandinavian Airlines (SAS) a repris des moteurs CFM Leap pour équiper 35 appareils de la famille Airbus A320neo. Le contrat,qui comprend huit moteurs de rechange et un contrat de services à l’heure de vol (RPFH), est évalué à 2,9 Md$. Les contrats de maintenance à l'heure de vol (RPFH) font partie des offres flexibles de support et services proposées par CFM. Selon les termes du contrat, CFM garantira les coûts de maintenance des 160 moteurs LEAP-1A de SAS sur la base d'un montant en dollars par heure de vol.

65 Airbus A320neo commandés

SAS a commandé ferme 65 Airbus A320neo dont 30 exemplaires ont déjà été réceptionnés. S'ajoutent 14 appareils pris en location. SAS exploite donc actuellement 44 Airbus A320neo ainsi qu'un A321LR faisant également l'objet d'un contrat de location.

SAS : une des premières à jouer la carte de l'Airbus A321LR

SAS exploite actuellement 44 Airbus A320neo et un A321LR. La compagnie aérienne a été l'une des premières à jouer la carte de l' A321LR aux côtés d'Aer Lingus, TAP Portugal, Gulf Air et Air Astana. Le transporteur scandinave prévoit toujours d'introduire deux exemplaires supplémentaires dans le cadre de sa stratégie de développement de routes internationales, y compris vers les États-Unis. SAS a choisi un aménagement cabine pour un total de 157 passagers répartis en trois classes : 22 sièges en classe Affaires, 12 en Economie Plus et 123 en classe Economie.