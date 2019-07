Mont-de-Marsan accueille l'exercice Garuda

L'armée de l'air a annoncé que la base aérienne de Mont-de-Marsan accueillait du 1er et 12 juillet l'exercice Garuda. Cet exercice tactique bilatéral « vise à améliorer le niveau d'interopérabilité des équipages français et indiens dans les missions de défense aérienne et d'attaque au sol », annonce l'armée de l'air.

Pour cela, de nombreux appareils participent à l'exercice Garuda. Du côté français, la flotte s'articule autour des Rafale, Alpha Jet, Mirage 2000, C135, E3F, C130 et Casa. L'armée de l'air n'a cependant pas précisé le nombre total de plateformes qui sont mobilisées à l'occasion de cet exercice. L'Inde, quant à elle, a déployé quatre Su-30, deux C17 et un Ilouchine 78.

Ces appareils ont rejoint la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan le 28 juin, après avoir quitté l'Inde deux jours plus tôt. « Après avoir fait escale aux Emirats Arabes Unis et en Egypte ils ont été ravitaillés dans cette dernière étape par un C135 français, à partir de la Méditerranée », a détaillé l'Armée de l'air.