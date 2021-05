Module anti-brouillage pour satellites militaires

Premier test d'ici 2024

La 6ème branche de l’armée américaine vient de lancer son premier programme majeur. En effet, elle a sélectionné le 23 avril 2021 Northrop Grumman pour la mise en orbite du dispositif de contre brouillage PTS d’ici 2024 (Protected Tactical SATCOM). La charge PTS s’inscrit dans le programme PATS (Protected Anti-jam Tactical Satellite Communications) lancé en 2018 qui vise à fournir des services de communication mondiaux en BLOS (Beyond Line Of Sight) avec une très faible probabilité d’interception et de brouillage. L’objectif de la Space Force est de pouvoir fournir aux forces « un espace de combat avide de données » sans avoir à se soucier des systèmes de guerre électronique adverses.

Résilience et interopérabilité

Le système PTS comprend un segment spatial, terrestre et un troisième dit "passerelle". Pour le segment spatial, l’US Space Force a décidé d'utiliser des charges utiles autonomes. Cette architecture abordable et résiliente permettra au PTS d'être intégré sur différentes plateformes spatiales militaires et commerciales en fonction des intérêts et de l’évolution de la menace. Les charges PTS seront gérées au sol par l’EGS (Enterprise Ground Services), le C2 spatial qui coordonne désormais les actions gouvernementales américaines dans l’espace.

PTW

La principale arme du système PTS sera la PTW (Protected Tactical Waveform). Une forme d'onde résiliente aux techniques de brouillage, permettant d’effectuer des communications sécurisées à proximité immédiate des brouilleurs adverses. Cette PTW vise à faire face à l'optimisation de la menace Chinoise et Russe, tant aux niveaux du brouillage des communications, que des capteurs optiques à l'aide de lasers.