Mobilité aérienne urbaine : Korean Air valide son système

Cinq semaines d'essais pour valider le système complet de mobilité aérienne urbaine

Korean Air vient de valider son système complet de mobilité aérienne urbaine (UAM). Les essais ont eu lieu au centre d'essais aéronautiques de Goheung, implanté dans la province du Jeolla du Sud. Ces essais, qui se sont étalés sur une période de cinq semaines, découlent de l'accord passé entre la compagnie aérienne avec le Ministère coréen de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports (MOLIT), l'Incheon International Airport Corporation et l'Institut coréen de recherche aérospatiale (KARI) "pour explorer la faisabilité des opérations de mobilité aérienne urbaine en Corée".

Un réseau de communication aéronautique 5G de pointe

Le projet inclut d'autres partenaires : Korea Telecom, Hyundai Motor Company et Hyundai Engineering & Construction. Grâce à l'utilisation d'un réseau de communication aéronautique 5G de pointe, la compagnie aérienne a réussi à "relier de manière fluide son avion électrique à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) aux systèmes opérationnels de l'UAM. Tirant parti de son expertise opérationnelle de premier plan, Korean Air a démontré la fiabilité et l'efficacité de ses systèmes de contrôle des opérations UAM ainsi que de son système de gestion du trafic, développés en interne. Ces systèmes garantissent collectivement la sécurité et l'efficacité du transport aérien urbain.

Dix scénarios mis en oeuvre et validés

Pendant les essais, Korean Air a mis en œuvre dix scénarios variés, englobant à la fois des situations courantes et des cas plus inhabituels, pour évaluer la fonctionnalité et les performances de ses systèmes d'exploitation. Les données collectées lors de ces essais seront minutieusement analysées dans le but d'optimiser les systèmes et de renforcer la sécurité des opérations de l'UAM dans des environnements urbains densément peuplés.