Miura 1 ouvre la voie des microlanceurs privés en Europe

Préfiguration d'un lanceur orbital

Le 7 octobre, la startup castillane PLD Space (créée en 2017) a réussi le premier vol suborbital de son lanceur Miura 1, monoétage et récupérable.

Elle a ainsi ouvert le bal des microlanceurs privés en Europe, damant le pion à ses principaux concurrents.

Miura 1 mesure 12,5 m de haut pour 70 cm de diamètre, et pèse 2 550 kg au décollage.

C’est la préfiguration du microlanceur réutilisable Miura 5, qui vise le marché des satellites de moins de 500 kg.

Les composants du futur lanceur orbital de PLD Space seront communs à 70 % avec ceux du lanceur suborbital actuel.

Les premiers vols d’essais de ce dernier doivent démarrer en 2025 depuis le Centre spatial guyanais, pour une exploitation commerciale à partir de l’année suivante.

Jamais deux sans trois

Les essais en vol de Miua 1, eux, se déroulent en Andalousie, à partir du site de lancement de fusées-sondes d’El Arenosillo à Huelva, face à l’Atlantique.

Deux tentatives de lancement avaient tourné court plus tôt dans l’année, pour des raisons météo puis à cause d’un problème technique intervenu moins d’une seconde avant le H0.

Ensuite, les activités avaient dû être suspendues durant l’été, pour éviter tout risque d’incendie en période de sécheresse.

La troisième fois a été la bonne.

Objectifs validés

Le vol de Miura 1, retransmis en direct sur YouTube, a débuté à 0 h 19 UTC.

Il a duré 306 secondes, culminant à environ 47 km d’altitude.

Il a permis de valider tous les objectifs : fonctionnement du moteur, comportement du lanceur et respect de la trajectoire.

Le lendemain du vol, PLD Space a publié un premier bilan sur X (ex-Twitter) : « Nous avons réussi à valider toutes les technologies de Miura 1 en vol, tout en maximisant la sécurité. Nous avons collecté une énorme quantité de données, qui nous permettront d’améliorer et de faire progresser plus rapidement les technologies de Miura 5. Les objectifs secondaires de la mission ont tous été couverts, y compris la validation aérodynamique et le contrôle du lanceur à la rentrée, ainsi que l'éjection du parachute et le freinage final. Il n’a cependant pas été possible d’achever cette mission historique avec la récupération de Miura 1 dans l’océan. »