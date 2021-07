Missions SEAD/DEAD pour l'UCAV navalisé turc MIUS

LHD Anadolu

La société turque BAYKAR qui produit également le fameux Bayraktar TB2, vient de présenter son nouveau drone MIUS (Muharip Insansiz Ucak Sistemi- Système de drone de combat) destiné à remplacer les F-35B américains suite à l'embargo de Washington après l'acquisition du S-400 russe. Ce nouvel appareil sera positionné sur le LHD (Land Helicopter Dock) TCG Anadolu, qui est opérationnel depuis 2020 et pourrait embarquer de 30 à 50 drones et en contrôler 10 dans les airs. Une photographie dévoilée par Baykar lors de sa présentation démontre que deux prototypes du drone seraient déjà réalisés.

Caractéristiques

Même s'il y a des contradictions sur le design de l'appareil entre les planches présentées par Baykar et les vues d'artistes, les caractéristiques dévoilées indiquent que le MIUS sera un petit UCAV navalisé. Sa vitesse de pointe serait proche de Mach 1 (donc environ 1234,8 km/h), et sa charge utile comprise entre 1500 et 2000kg. Une recherche OSINT démontre que l’autonomie de vol serait d’environ 5 heures, sa vitesse de croisière de 0,8 Mach, son emport de munitions d’une tonne et son altitude opérationnelle de 40000 pieds. Son armement comprendra des missiles air-air, air-surface, et des missiles de croisière. probablement réalisés par Roketsan, avec qui BAYKAR travaille de manière très régulière. Enfin le MIUS, comme le F-35 sera surtout destiné aux missions SEAD (Suppression Enemy Air Defense) and DEAD (Destruction Enemy Air Defense). Or Roketsan travaille précisément sur un nouveau missile antiradar, l'AKABA.

Stratégie Navale