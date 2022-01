Mission Shirka : projection de force vers Djibouti pour les Rafale, Mirage 2000 et A330 MRTT

Opération Minotaure : Une seconde phase vers Djibouti

Le 10 janvier, deux Rafale B (version biplace du chasseur omnirôle), deux Mirage 2000-5 (chasseur monoplace), trois Mirage 2000D (chasseur-bombardier biplace) et un A330 MRTT ont décollé de France pour relier la base aérienne 188 de Djibouti (Est de l’Afrique), soit un vol direct de plus de 5.000 km.

A l’approche de Djibouti, c'est un exercice de guerre de haute intensité qui début : les Rafale B, Mirage 2000-5 et Mirage 2000D se sont exercés à une mission « d’entrée en premier » (destruction des défenses aériennes ennemies), alors qu'une force aérienne opposée était également représentée par les Mirage 2000-5 basés à Djibouti et les deux Rafale des FAS arrivés de La Réunion (opération Khamsin). Cet exercice, centré sur le déni d’accès (A2/AD) et la projection puissance, permettra notamment de tester les Rafale lors d’opérations « d’entrée en premier », mission réalisée avec succès sur des théâtres d'opération.

Une fois l’exercice terminé, une partie des appareils réalisera une escale au Caire (Egypte) afin de s’y entrainer avec les Forces aériennes égyptiennes, elles aussi utilisatrices du Rafale de Dassault. La fin de la mission Shikra est prévue pour le 3 février 2022.