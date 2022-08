Mission Pégase : l'Armée de l'Air et de l'Espace déploie des appareils en Asie-Pacifique

Entre le 10 août et le 18 septembre, l'Armée de l'Air et de l'Espace déploie sur la région Asie-Pacifique trois Rafale, deux A400M et deux A330 MRTT. Il s'agit de démontrer une fois de plus les capacités de projection à très longue distance, l'interopérabilité de ces forces et de renforcer la présence et la diplomatie de la France dans cette région.

Opération Henri Brown Le 10 août, l'Armée de l'Air et de l'Espace a déployé trois avions de combat Rafale (3 Rafale B des 4ème et 30ème escadres de chasse) deux ravitailleurs A330 MRTT et deux 2 avions de transport A400M vers la Nouvelle-Calédonie (Collectivité d'outre-mer sui generis, mer de Corail), soit