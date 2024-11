Missiles : MBDA et sa filiale Matra Electronique multiplient par 2,5 leur capacité hebdomadaire de composants électroniques

Nouveau site MBDA et Matra Electronique dans les Hauts-de-France

Le missilier européen MBDA et sa filiale Matra Electronique (MEL), spécialisée dans la production d'équipements électroniques de haute précision, viennent d'inaugurer une nouvelle usine 4.0 à Venette dans les Hauts-de-France. "L’implantation de ce nouveau site, qui accueille désormais les 440 salariés de MEL, marque une étape importante dans la stratégie de croissance de l’entreprise, implantée depuis sa création au cœur de la région industrielle des Hauts-de-France", souligne MBDA.

200 000 à 500 000 composants reportés par semaine

Avec ses nouvelles installations de Venette, Matra Electronique multiplie ainsi par 2,5 sa capacité de report de composants électroniques par semaine, en passant de 200 000 à 500 000 composants reportés. "Avec ce nouvel outil de production, nous poursuivons notre engagement dans l’économie de guerre : accélération immédiate des capacités de production, développement et agrégation de compétences industrielles sur le territoire français, et capacité à accélérer encore plus dans les mois et les années qui viennent", a souligné Eric Béranger, lors de l'inauguration du site.

Programmes futurs du groupe

Sans oublier la nécessité de répondre "aux besoins des programmes futurs du groupe" tels que le programme franco-britannique FMAN-FMC qui travaille sur deux missiles distincts, tous deux capables de frappe antinavires et antiterre, un engin à statoréacteur (RJ10) et un subsonique (TP15) ou encore les nouvelles versions sol-sol du missile SCALP ou du Mamba SAMP/T et les systèmes anti-drones. Une liste qui est loin d'être complète.