Missiles de croisière : MBDA accélère le déploiement de l'IA pour ses SPEAR

Un simulateur Orchestrike équipé de missiles au Farnborough Airshow

Dévoilée lors du dernier Salon du Bourget, la solution d'effecteurs de combat collaboratifs Orchestrike de MBDA fera cette fois, au Farnborough Airshow, l'objet d'une démonstration plus ciblée sur la famille de missiles SPEAR. Un simulateur Orchestrike, équipé de ces missiles et de nouvelles transmissions de données optimisées par l’IA, permet aux opérateurs militaires de s'immerger dans une simulation qui "met en œuvre des effecteurs réagissant instantanément et de façon collaborative aux évolutions d'une situation tactique".

Un outil IA nettement amélioré en 12 mois

"Grâce aux avancées rapides dans le développement de l’intelligence artificielle (IA)", souligne MBDA, le missilier est passé en 12 mois du concept à la capacité effective, en optimisant les algorithmes d’IA, en améliorant les transmissions de données entre les missiles et à intégrer ces deux éléments ensemble et aux missiles SPEAR. "Avec l’IA, Orchestrike permettra aux missiles SPEAR, ainsi qu’au pilote, de réagir face aux menaces pour s’adapter à la situation tactique", souligne MBDA. Comme l'évitement des menaces, le ciblage collaboratif et la réaffectation automatique des cibles. Avec à la clef

Ces avancées témoignent de la capacité de MBDA à investir de façon collaborative, dans l’ensemble de ses pays, à innover et à fournir rapidement et avec agilité des capacités pour répondre aux besoins de ses clients.

La famille SPEAR est constituée de missiles de croisière en réseau développés par MBDA pour permettre aux forces aériennes de supprimer les défenses antiaériennes ennemies en frappant des cibles mobiles, par tous temps, en restant à distance de sécurité. Ils intègrent toutes les caractéristiques avancées d'un missile de croisière : la préparation de mission, la capacité à mener des missions complexes à de grandes distances, tout en conservant une taille extraordinairement réduite. Un F-35 peut ainsi emporter jusqu’à huit missiles SPEAR.

La solution Orchestrike pourra être étendue à d'autres effecteurs, avec des capacités de transmission de données en réseau.