Missile MBDA : La France recommande 367 MICA NG

150 missiles MICA NG d'entraînement aussi inclus

Le missilier européen MBDA vient de se voir notifier par la DGA (Direction générale de l'armement) une commande pour 367 missiles MICA NG. Ils seront livrés entre 2028 et 2031. Elle comprend également la fourniture de 150 MICA NG d’entraînement des forces. Le marché inclut aussi la rénovation pyrotechnique d’une partie du parc des missiles MICA actuels afin de permettre leur utilisation jusqu’à l’horizon 2030 par tous les avions de combat qui emportent déjà ou qui emporteront le MICA (Rafale tous standards, Mirage 2000-5, Mirage 2000D rénové). Lancé en réalisation dans le cadre de la Loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, le programme MICA NG prévoit au total 567 missiles, dont 200 déjà commandés par la DGA à MBDA fin 2018, pour des livraisons à compter de 2026.

Deux versions

Comme le missile MICA actuel, le MICA NG sera développé en deux versions : autodirecteur infrarouge et électromagnétique. Il reprendra l’interface et les caractéristiques mécaniques du MICA actuel afin de faciliter son intégration au Rafale, mais il constitue un missile radicalement innovant dans son architecture, ses procédés de fabrication et ses performances. Ainsi sa portée est notablement étendue grâce à l’utilisation d’un propulseur innovant « bi-pulse » qui lui confère également une grande manœuvrabilité en phase terminale. Sans oublier des senseurs de détection active. Son soutien sera facilité avec une maintenance minimisée et l’intégration de capteurs HUMS (Health Usage and Monitoring System) qui permettront de mieux en maîtriser le vieillissement, notamment pour les éléments pyrotechniques.

ITAR free et donc bon pour l'export

Ses innovations dans les domaines des autodirecteurs et de la propulsion, ses prédispositions à l’adaptation sol-air en vue d’une version déployable depuis des véhicules au sol ou des bâtiments à la mer (VL MICA NG), et sa non-dépendance aux règles ITAR (International Traffic in Arms Regulations) en cohérence avec la dynamique d’autonomie stratégique voulue par la ministre des Armées, dotent le MICA NG d’un fort potentiel à l’export. La version VL MICA NG a déjà un premier client export officiel.