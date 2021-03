Missile israélien pour Apache américain

Spike NLOS pour l’AH-64E Guardian

En février 2021, un hélicoptère d’attaque AH-64E à réalisé un tir missile Spike NLOS israélien. Ce tir a permis la destruction d’une embarcation flottante à plus de 27 kilomètres. Réalisée conjointement par l’US Army et l’US Air Force, la campagne d’expérimentation de ce vecteur israélien s'est conclue avec succès. En effet, depuis 2019, les deux armées mènent des expériences conjointes pour déterminer la plus-value de ce système. Un précédent test en août 2019 avait mis en exergue la capacité du NLOS à détruire une cible (en l’occurrence une réplique de Pantsir-S1) sans jamais la détecter et l'identifier, mais en utilisant des données fournies par un groupe JTAC relayées par un Apache.

Complémentarité

Cette validation de campagne va permettre la mise en service progressive du NLOS au sein des forces américaines. Il évoluera en complémentarité avec les AGM-114 Hellfire et futurs AGM-179A dont leurs portées n'excèdent pas 10 kilomètres. Son allonge et son mode de fonctionnement intelligent couplés au radar AN/APG-78 Longbow du Guardian en feront une arme aux capacités maritimes redoutables, qui ira de la neutralisation de bateaux suicides à l'engagement de corvettes (500 tonnes). Il revendique d'ailleurs des caractéristiques similaires à l'ANL (Anti-Navires Léger) construit par MBDA.

Spike NLOS

Conçu par l’équipementier israélien Rafael, le NLOS (Non Line Of Sight) est le dernier né de la famille SPIKE, gamme de missiles développés depuis les années 1980. Le NLOS affiche un poids de 71 kilos et une portée théorique de 25 kilomètres qui peut être dépassée selon la configuration du tir. Capable d’engager des cibles dans toutes les conditions météorologiques, il est doté d’un système électro-optique lui permettant d'être tiré en mode « fire and forget » ou « man in the loop ». Conçu pour le combat collaboratif, il peut être guidé vers sa destination finale par d’autres systèmes que celui du lanceur. S’adaptant aux besoins, il dispose de nombreuses charges permettant de maximiser les dégâts (HE, fragmentation, anti-bunker, anti-char). Ensemble compact, il peut être embarqué sur une multitude d’installations aériennes, terrestres ou maritimes.