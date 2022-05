Conseil n°2 : mettez en avant ce qui vous rend unique

N’oubliez jamais que vous êtes unique. Votre parcours est unique. Je n’ai pas dit parfait. Vous avez eu des hauts et des bas comme tout le monde, c’est la vie. Votre carrière est jalonnée d’ expériences positives d’autres moins. Les échecs sont inévitables. Il ne tient qu’à vous d’en tirer du positif et de mettre en avant ce que ces échecs vous auront appris.

Sachez expliquer comment vous avez su surmonter des phases difficiles, un projet qui a capoté, un licenciement, une équipe difficile à manager etc.

Ne baissez pas la tête en y songeant, soyez fier d’être là aujourd’hui face à votre potentiel futur employeur pour lui présenter la personne unique que vous êtes.

Parlez de vos succès, de ce que vous avez accompli, des objectifs atteints, de ce que vous avez appris via des formations, sur le terrain. Mettez en avant les compétences développées, vos compétences techniques mais aussi les qualités relationnelles et humaines. Ne minimisez pas vos accomplissements sans en faire trop. On a jamais le temps de tout dire lors d’un entretien, ayez en tête un fil conducteur avec 3 idées majeures que vous devez absolument évoquer lors de l’échange.

Ces 3 idées doivent être en relation avec les besoins du futur employeur. Il est donc essentiel de connaître parfaitement les attentes de votre recruteur pour qu’il y ait un vrai ‘match’ à la clé !

Ecrit par Elodie Destruel

Directrice de CSC Consulting organisme de formation et de conseils www.csc-consulting.org, Fondatrice de la plateforme de Elearning www.learnenglishonline.fr