Mer de Chine: Pékin déploie ses bombardiers stratégiques

L’APL montre les dents

Début février, les portes avions américains Nimitz (CVN-68) et Theodore Roosevelt (CVN-71) ont mené des exercices en mer de Chine méridionale. Ce fut une démonstration de puissance pour Washington qui entendait rétablir la liberté de navigation contestée par Pékin. La réponse de l’APL Southern Theatre Command ne se fit pas attendre. En effet, elle a depuis mené d’importants exercices aériens avec l’utilisation des bombardiers H-6K, H-6N et H-6J. Ces actions qui ont pu regrouper jusqu’à 10 appareils simultanément ont mis en exergue la capacité d’action et de riposte de ces nouveaux bombardiers. Cet entraînement s’est notamment focalisé sur la lutte anti-navire avec l’utilisation intensive du nouveau H-6J, spécialement conçu pour la marine chinoise. Rappelons que les bombardiers ne volent jamais seuls, ils sont escortés par un nombre équivalent de Su-30 MKK. De plus, ils bénéficient de la présence d’avions ravitailleurs Il-78, d'AEW, d’appareils AEW, guerre électronique Y-8G. Mais cette posture n'est pas seulement défensive, Pékin cherche aussi à démontrer ses capacités de projection au même titre que l'US Navy.

H-6K, H-6J : Vers la seconde chaîne d'îles

Après le refus de Moscou de fournir les Tu-22M3, Pékin a développé le H-6K opérationnel depuis 2011. 20 exemplaires sont alors livrés à la 8ème division aérienne, face à Taiwan. Dotés de nouveaux moteurs russes D-30KP2, le rayon d’action est porté à 3500 km. Il dispose de 6 points d’emports pour 12T de munitions. Chaque bombardier est en mesure de tirer 6 KD-20 et 4 KD-63 de courte portée pour les missions d’attaque au sol ou antinavires. La flotte est estimée en 2019 à une quarantaine d’exemplaires. La marine chinoise disposerait également d'une vingtaine d'unités adaptées à ses missions : le H-6J. Il embarquerait jusqu’à 6 YJ-12, et pourrait surtout emporter sous les ailes deux pods de brouillage destinés à neutraliser les capacités anti-aériennes des bâtiments ennemis. Depuis quelques mois ces appareils se sont posés sur certains îlots artificiels de la Mer de Chine pour symboliser la souveraineté de Pékin sur celle-ci.

H-6N : Vers la troisième chaîne d'îles et la triade nucléaire

Affiché pour la première fois lors du défilé du 1er octobre 2019, le H-6N a fait une apparition remarquée, car il présente deux modifications majeures par rapport au H-6K. Il est tout d’abord systématiquement doté d’un bras de ravitaillement en vol, alors que les H-6K n’en étaient équipés que de manière sporadique. Ceci permet aux H-6N d'être réapprovisionnés par les 3 Il-78 MP achetés aux russes pour quasiment doubler leur rayon d’action entre 6500 et 7000 km, selon les évaluations du magazine spécialisé sur l'APL, et publié au Canada, Kanwa. Mais surtout, si le H-6N ne dispose que de quatre points d’emports, il a vu sa soute interne supprimée, et sa cellule réaménagée afin d’accueillir un nouvel armement. En 2013, le Pentagone avait déjà fait état dans son rapport annuel sur la menace chinoise, de soupçons concernant une version nucléaire du missile de croisière CJ-10A, destiné au bombardier H-6K, qui porterait à 2000 km. Mais surtout, la DIA a révélé en mars 2018 devant le Congrès, qu’une version aérienne du missile balistique à deux étages de moyenne portée DF-21 serait testée depuis fin 2016. Un missile que le Pentagone a baptisé « CH-AS-X-13 » qui porterait à 3000 km et pourrait être muni d'un planeur hypersonique manoeuvrant pour tenir en échec les systèmes anti-missiles. Le H-6N serait donc capable de frapper, selon les évaluations les plus pessimistes, des objectifs à plus de 9500 km depuis le plateau continental chinois.