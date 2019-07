MCO : Safran se renforce en Thaïlande

Safran Helicopter Engines renforce son empreinte MCO en Thaïlande. Le motoriste vient en effet de signer un accord avec Thai Aviation Industries pour étendre leur partenariat, noué en 2017, à d'autres opérateurs et d'autres modèles de moteurs. Safran Helicopter Engines assure déjà la maintenance des Makila des Airbus Helicopters H225M de la Force aérienne royale thaïlandaise. Ce champ d'action porte désormais aussi sur la flotte de H125M, H145M, AS365N3+ et H155 en service au sein de l'ensemble des forces (Air, Terre, Mer) mais aussi de la Police et du Département de surveillance. Ce partenariat MCO, qui couvre désormais 50 moteurs Makila, Arrius, Arriel, est construit autour du modèle GSP de Safran Helicopter Engines qui garantit un niveau de disponibilité, un prix à l'heure de vol fixe et un soutien technique de la part du constructeur. La mise en oeuvre du partenariat est assurée par les moyens industriels de Thai Aviation Industries qui assure la maintenance, effectue les réparations en atelier et assure le support technique nécessaire à la disponibilité des matériels.