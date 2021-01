MBDA : missile MMP tiré d'une tourelle téléopérée

Une cible à 3 500 m de distance

MBDA poursuit la campagne de démonstration des différentes capacités d'emploi de son missile MMP. Cette fois, il s'agissait de démontrer la facilité d'intégration du MMP sur une tourelle légère. "Cette démonstration constituait le troisième scénario de la campagne de tir MMP, réalisé avec le soutien de l’armée de Terre et de la Direction générale de l’armement (DGA), sur le camp militaire de Canjuers dans le sud de la France", indique MBDA qui poursuit : "ce tir a consisté à engager une cible représentant un véhicule blindé, se trouvant à environ 3500 mètres de distance, en mode ‘tire et oublie’. Le tir s’est terminé par un impact direct sur la cible, confirmant l’excellence de la précision de pointage et d’accrochage d’une cible à longue portée à partir d’une tourelle, ainsi que la qualité et la robustesse de la chaine de guidage".

Travaux sur la tourelle IMPACT

Ce tir vient compléter les travaux de développement de la tourelle IMPACT menés par MBDA pour l’équipement des véhicules blindés légers. "Son architecture modulaire reprend les équipements d’intégration développés par MBDA pour répondre aux attentes des différents partenaires industriels, désireux de doter leurs tourelles des pleines capacités militaires du MMP, aujourd’hui la référence du marché", souligne le missilier européen. L’architecture de la tourelle repose également sur un cœur commun avec la tourelle Mistral ATLAS RC, avec laquelle elle partage 80% d’éléments communs. "Le développement d'une famille de tourelles simplifie les activités d'intégration, de soutien et de formation chez nos clients", souligne Francis Bordachar, conseiller opérationnel chez MBDA. Quand la construction aéronautique civile inspire un missilier.