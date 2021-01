MBDA : le missile SPEAR passe en production

550 M£ de plus pour MBDA

Le ministère britannique de la Défense a notifié le missilier MBDA un contrat d'un montant de 550 M£ pour la mise en production du mini-missile de croisière SPEAR en développement depuis 2010. Destiné à équiper les Airbus Typhoon et les Lockheed Martin F-35B de la Royal Air Force et de la Fleet Air Arm, ce missile, qui est désigné "SPEAR 3", est le premier de sa catégorie à être équipé de moyens de connectivité pour une utilisation en réseau, préfigurant les effecteurs déportés et utilisables en essaims. MBDA ne précise pas si les missiles SPEAR 3 destinés à la Royal Air Force comprendront une version dotée d'une charge de guerre électronique pour brouiller les moyens de détection ennemis. On peut supposer que "oui" puisque cela était une demande de la Royal Air Force.

Déjà 561 M£ versés pour le missile SPEAR 3

Ce nouveau contrat d'un montant de 550 M£ qui lance la production du missile MBDA Spear s'ajoute à ceux déjà passés les années 2010 et 2016. En mai 2016, le ministère de la défense britannique avait annoncé avoir accordé un contrat d'une valeur de 411M£ à MBDA pour poursuivre le développement du missile Spear 3. Ce contrat faisait suite à un premier engagement de 150M£ accordé en 2010 pour lancer la phase d'évaluation du système.

Essais sur avion de combat Airbus Typhoon

Les essais de tir depuis l'avion de combat Airbus Typhoon avaient commencé quelques mois plus tôt tandis que les travaux d'intégration sur l'avion de combat Lockheed Martin F-35B avaient officiellement commencé trois ans plus tard, parallèlement aux travaux d'intégration du missile Meteor de MBDA sur le même avion.