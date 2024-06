MBDA et Rheinmetall s'allient pour intégrer le Small Anti Drone Missile sur le Skyranger 30

Ainsi, l'idée est d'augmenter la bulle de protection qu'offre le Skyranger 30 tout en pouvant intercepter des drones dont la masse maximale est de 150 kg. La signature de la LOI permet désormais à MBDA Deutschland et Rheinmetall Electronics de commencer une coopération long terme sur cette combinaison Skyranger 30-SADM mais également l'intégration du SADM sur d'autres véhicules militaires de Rheinmetall. Le développement, la production et l'intégration d'un lanceur de SADM sur d'autres tourelles de Rheinmetall ainsi qu'au sein de l'architecture digitale de l'industriel allemand sont également prévus.

Un client potentiel de cette nouvelle tourelle pourrait-être l'Allemagne, un échange sur X montre d'ailleurs l'intérêt pour la Heer (Forces terrestres allemandes) envers une capacité anti-drone moderne, basée sur le Skyranger 30 et le blindé Boxer. MBDA Deutschland a alors cité cette publication (ci-dessous) quelques jours plus tard avec une représentation d'un SADM et en arrière-plan, un SADM se dirigeant vers un drone. Enfin, ce n'est pas la première fois que MBDA et Rheinmetall s'allient sur le Skyranger 30, cette tourelle étant déjà capable d'accueillir un lance-missiles équipé de deux MANPADS, y compris le missile très courte portée Mistral de MBDA. Cette configuration Skyranger 30-MANPADS a d'ailleurs été choisie le 16 mai 2023 pour équiper des blindés Piranha 5 des Forces armées danoises .