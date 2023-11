MBDA décroche un contrat majeur en Suède : livraison de missiles CAMM à la Marine Royale Suédoise

L'entreprise MBDA a annoncé avec fierté la signature d'un contrat en Suède pour la livraison des Missiles Anti-Aériens Modulaires Communs (CAMMs) aux Forces Armées Suédoises. Le contrat, conclu entre MBDA et l'Administration Suédoise de Matériel de Défense FMV (Suédois: Försvarets materielverk), stipule que MBDA fournira le CAMM pour les cinq Corvettes de Classe Visby de la Marine Royale Suédoise. Ces missiles seront déployés depuis le système de défense aérienne navale Sea Ceptor de MBDA. Le Sea Ceptor est un système de défense aérienne navale de dernière génération, fournissant une robuste autodéfense et une défense de zone face aux attaques simultanées, y compris les attaques de saturation, sur l'ensemble de l'axe des menaces à 360°.

Avec une large cible allant des missiles supersoniques anti-navires aux hélicoptères d'attaque et aux véhicules aériens sans équipage, ce système a été conçu pour contrer les menaces avancées. Eric Beranger, PDG de MBDA, a déclaré: «Le CAMM offrira à la Suède et à la Marine Royale Suédoise une formidable capacité de défense aérienne qui constitue une forte nouvelle contribution à l'OTAN, aux côtés d'autres utilisateurs du Sea Ceptor alliés comme la Marine Royale du Royaume-Uni. Nous sommes également fiers de poursuivre notre longue histoire de partenariat avec la Suède et l'industrie suédoise, notamment avec Saab.»

La Suède rejoint la famille CAMM pour la défense aérienne.

MBDA a une longue histoire de partenariat avec la Suède. Cela est démontré dans le programme de missiles Meteor dirigé par MBDA, où la Suède est un partenaire stratégique et apprécié. La SAAB suédoise est également membre du partenariat conjoint avec MBDA sur le missile de croisière TAURUS. La coopération avec la Suède inclut également AKERON MP. La Suède rejoint une liste croissante de militaires dans le monde qui ont choisi de s'appuyer sur la famille CAMM pour la dernière génération de défense aérienne navale et terrestre, y compris des ordres récents majeurs de la Pologne, ainsi que du Royaume-Uni, d'Italie, du Canada, du Brésil, et plus encore.