MBDA a mis son missile CAMM-ER aux essais

MBDA vient de dévoiler avoir réalisé plusieurs essais de la version à portée étendue de son missile surface-air CAMM. Un programme de missile initialement lancé par MBDA pour répondre aux besoins des Forces armées britanniques. Le CAMM se décline en version aérienne, terrestre et maritime. Pour la première, il s'agit d'offrir une alternative à l'ASRAAM. La variante terrestre, parfois dénommée "Land Ceptor", doit remplacer les batteries de missiles Rapier de l'Armée britannique tandis que la variante maritime, "Sea Ceptor", doit remplacer les Sea Wolf de la Royal Navy. La variante à portée étendue ou CAMM-ER bénéficie d'un moteur plus puissant pour atteindre, voire dépasser les 40 km. MBDA indique qu'une portée supérieure à 40 km a été confirmée par les essais réalisés depuis plusieurs mois. Le CAMM-ER a été commandé par les Forces armées italiennes dans ses versions aériennes et terrestres tandis que la Marine italienne envisage d'acquérir la version maritime.