MasAir réceptionne son premier Airbus A330-200P2F

Premier Airbus A330-200P2F pour MasAir

L'opérateur cargo mexicain MasAir ou Aerotransportes Mas de Carga vient de réceptionner son premier Airbus A330-200P2F, un avion passagers converti en avion cargo dans les atelier de EFW, filiale conjointe d'Airbus et du singapourien ST Engineering. L'appareil est pris en location auprès de Altavair qui avait lui même réceptionné l'avion en janvier dernier. Altavair, qui dispose en portefeuille de 17 Airbus A330 (6 A330-200 et 11 A330-300), a décidé d'en transformer un certain nombre en avions cargos. Altavair a également du Boeing 777F (trois) et du Boeing 747-400ERF (deux) en portefeuille.

MasAir vise le marché chinois

L'Airbus A330-200P2F peut prendre 61 tonnes de charge payante sur 4 200 nm. Ce qui permet à MasAir de desservir le marché chinois sur lequel l'opérateur cargo a obtenu des droits de trafic en 2021. Premier transporteur à exploiter l'A330-200P2F dans "les Amériques", MAsAir sera aussi le premier pour l'A330-300P2F puisque la compagnie aérienne a décidé de bâtir son réseau long-courrier avec ces deux appareils.

A330P2F : 60 conversions par an d'ici 2024

Dans les ateliers de EFW et de ST Engineering, on ne chôme pas. Vu la demande en avions cargos, accélérée par la croissance du commerce en ligne qui a "explosé" pendant la pandémie de Covid-19, les programmes de conversion d'avions passagers en avions cargos vont bon train. Du coup, comme Boeing qui multiplie les ouvertures de nouvelles lignes de conversion (Chine, Costa Rica, Royaume-Uni, Canada), EFW et ST Engineering ont décidé d'ouvrir à leur tour de nouveaux ateliers de conversion A330 en Chine et aux Etats-Unis. ST Engineering est déjà implanté aux Etats-Unis. Il faut dire que EFW et ST Engineering annoncent pas moins de 60 conversions par an d'ici 2024.