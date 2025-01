Marseille-Provence conforte son place de second aéroport régional français

En 2024, l’aéroport Marseille-Provence (AMP) a consolidé sa place de deuxième aéroport français en région et a accueilli un total de 11 167 485 passagers en 2024 (+ 3.4 % vs 2023). Dans le même temps, les mouvements d’avions commerciaux (hors cargo) sont quasiment stables (88 178 soit +0.3 %). Un décalage qui s’explique par un nombre moyen de passagers par vol en hausse (126 en 2024), résultant à la fois de l’utilisation d’avions de plus grande capacité et d’une augmentation des coefficients de remplissage (79.4%) cette année un peu plus encore (+ 1%).

Cette croissance est essentiellement portée par un trafic international (+ 5% versus 2023) avec 7 780 863 passagers en provenance et à destination de l’arc méditerranéen, des capitales européennes et des longs courriers vers l’Amérique du Nord, l’Océan Indien, le Moyen-Orient et depuis cette année l’Asie. Certaines nouveautés proposées comme Stockholm, Wroclaw, ou encore Shanghai ont permis d’attirer davantage de visiteurs sur notre territoire.

De nouvelles actions de décarbonation

Soucieux de son impact sur l’environnement, AMP a poursuivi ses efforts en faveur de la décarbonation avec plusieurs actions engagées en 2024 dans la modernisation de ses infrastructures. Notamment avec la mise en service de son parking P4 équipé de panneaux photovoltaïques qui permettent de couvrir 10% de ses dépenses énergétiques annuelles. En 2025, l’achèvement du parking P3 viendra compléter cette performance. Enfin, d’autres projets ont été signés pour aller plus loin dans cette démarche, notamment avec l’obtention d’un prêt de l’Union Européenne pour électrifier le tarmac ou encore deux accords signés avec TotalEnergies et H2V/ Hy2gen visant à créer des filières locales de SAF et de E-SAF autour de l’Étang de Berre.