Marie-Christine Oghly prend la présidence du pôle ASTech Paris Région

Une femme d'action...

Le pôle Aéronautique, Spatial et Défense d'Ile-de-France ASTech Paris Région a décidé de "mettre le turbo" en élisant Marie-Christine Oghly à sa tête. Cette dernière connaît bien ASTech puisqu'elle est membre du conseil d'administration depuis 2018 et occupait les fonctions de trésorière avant de prendre la présidence et d'amplifier la nouvelle dynamique qu'elle a déjà insufflée depuis plusieurs mois. Avant de présider EnginSoft, société d'ingénierie informatique spécialisée en mécanique des fluides, Marie-Christine Oghly a travaillé pour de grands groupes internationaux (Elf, Amazon Technology,...) après des études dans le domaine scientifique et en administration des entreprises.

... et d'influence

Très vite, en parallèle à sa carrière professionnelle, elle s'investit dans différentes organisations et associations. En 2005, elle devient présidente de Micado, association basée à Charleville-Mézières (Ardennes) et qui développe des solutions d’ingénierie numérique collaborative au service du PLM (Product Lifecycle Management). Puis, ce sont les premiers pas au MEDEF comme présidente pour l'Ile-de-France de 2008 à 2013, et aujourd'hui comme présidente de la Commission Education, Formation, Compétences. Ce qui aidera le pôle ASTech dans son dispositif de co-construction de projets innovants entre grands groupes, PME, organismes de recherche et établissements supérieurs.

Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales

Mais, l'activité de cette femme de terrain ne s'arrête pas là. Depuis 2017, Marie-Christine Oghly préside aussi l'association des Femmes Chefs d’Entreprises Mondiales (FCEM) qui regroupe désormais plus de 500.000 dirigeantes dans le monde. Fondée en 1945 en France par une ardennaise (Yvonne Foinant), l'association permet aux femmes dirigeantes de partager leurs expériences mais aussi de promouvoir les femmes dans le milieu économique.