Malgré un début d'explication, les F-35A sud-coréens restent cloués au sol

Une explication qui ne rassure pas

Les officiels n’expliquent en revanche pas pourquoi, après l’impact aviaire, l’avion a subi une panne totale de l’avionique et de son train d’atterrissage. Par ailleurs, aucun détail complémentaire n’est fourni quant aux dégâts de l’avion furtif suite à son atterrissage d’urgence. Un événement similaire sur l'avion furtif F-22 avait par exemple nécessité quatre années de travaux pour sa remise en état. La Corée du Sud n'aborde pour l'instant pas la question du retour en vol du reste de la flotte du pays, ni de mesures à l’encontre des 10 derniers F-35A que la Force aérienne du pays doit encore recevoir. En attendant une réponse plus complète, la défense aériennes du pays reste assurée par sa flotte conséquente de 59 F-15K et de 118 F-16. Une enquête conjointe entre la Corée du Sud et les Etats-Unis vient d’être lancée pour comprendre la cause de ce problème qui pourrait potentiellement toucher toute la flotte mondiale de F-35.

Entre 1985 et 2016, les collisions aviaires ont provoqué la destruction de 27 appareils de l'US Air Force et à la mort de 36 aviateurs américains (vidéo ci-contre), et les 418 événements provoqués par des animaux entre 2011 et 2017 ont coûté 182 millions de dollars à l'US Air Force... Les précédents cas de collisions aviaires sur un F-35 (un F-35i israélien avait ingéré deux cigognes et un F-35B des Marines avait aspiré un oiseau au Japon) avaient eu des conséquences "classiques", ne dépassant pas le stade des dégâts matériels attendus en pareils cas. Certains évoquent déjà une possible défaillance dans le générateur électrique associé au moteur F135 pour expliquer l'extinction de l'avionique de l'avion.