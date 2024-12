Malaysia Airlines met en service commercial son premier Airbus A330-900

Premier Airbus A330-900 pour Malaysia Airlines

Malaysia Airlines a mis en service commercial son premier Airbus A330-900 le 19 décembre sur Melbourne. L'appareil, qui a été réceptionné le 29 novembre, sera suivi de 19 autres dans le cadre de l'accord-cadre passé entre la maison-mère de la compagnie aérienne, Malaysia Aviation Group, et le loueur Avolon avec un volet location sur 10 exemplaires et un volet cession-bail (leaseback) sur les 10 autres exemplaires. Avolon est client de lancement de l'Airbus A330neo avec d'ores et déjà 29 exemplaires placés et 46 autres encore à réceptionner.

En complément des A350-900

Les A330-900 viendront compléter les A350-900 de Malaysia Airlines sur le réseau long-courrier avec une allonge inférieure et une plus grande capacité qui visent des marchés différents. Les A330-900 prendront en effet 297 passagers répartis en deux classes, 28 en Affaires et 269 en Economie. Les A350-900 de Malaysia Airlines prennent 286 passagers répartis en quatre classes : Première (4), Affaires (35), Premium Eco (27) et Economie (220). Une complémentarité que l'on retrouve chez d'autres compagnies aériennes qui exploitent les deux modèles : Air Mauritius, Delta Air Lines, ITA Airways et Starlux.

Le club des moins de 300 sièges

Comme chez les opérateurs de l'A350-900, ceux de l'A330-900 comptent aussi un club des moins de 300 sièges dans une configuration deux classes (Affaire/Eco). C'est le cas de Malaysia Airlines (297), d'Air Mauritius (288), Starlux (297) et Azul (298) qui présente néanmoins une particularité avec des exemplaires poussés à 377 sièges toujours en deux classes mais cette fois Eco Premium (12) et Eco (365). Les autres compagnies ont choisi une cabine répartie en trois classes (Affaires/Eco Premium/Eco) : Air Calin (291), Air Sénégal (290), ITA Airways (291), TAP Portugal (298) et avec la plus faible densité Delta Air Lines (281) et Virgin Atlantic (262).

Plus de 400 sièges

Azul n'est pas la seule à avoir fait le choix d'une configuration deux classes Eco Premium et Eco, c'est aussi le cas de Citilink (365) mais pour tous ses A330-900. D'autres ont adopté la classe Eco unique : Iberojet (388), Sunclass (373 ou 385), opérateurs qui font du transatlantique sur des destinations ensoleillées. En Asie, Lion Air et Cebu Pacific ont même poussé à plus de 400 sièges en classe unique avec respectivement 436 et 459 sièges pour des liaisons régionales.