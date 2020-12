Lutte anti-drones : les Etats-Unis mettent en œuvre des lasers

Systèmes d'armes laser compact.

Boeing a annoncé le 9 décembre avoir livré au DoD (Department of Defense) un premier lot de lasers modernisés, qui viendront compléter les moyens de lutte anti-drones de l'armée américaine. L'industriel américain a ainsi été chargé de moderniser les systèmes CLWS (Compact Laser Weapon System) afin d'accroître le niveau de puissance des faisceaux laser, bien que les nouvelles performances n'aient pas été détaillées. Un second lot de CLWS modernisés devrait être remis au DoD au cours du premier trimestre 2021.



Lutte anti-drones.

Ces systèmes, auxquels les forces américaines ont de plus en plus recours, « fourniront aux combattants une protection améliorée contre les systèmes de drones, plus nombreux et plus hostiles », rapporte ainsi Boeing. Le système modernisé devrait également permettre d'engager la cible plus rapidement et offre, toujours selon l'industriel, de très bons résultats. Ainsi, lors d'essais menés en Arizona, le DoD est parvenu à neutraliser l'ensemble des objectifs (soit 12 drones) à l'aide du CLWS. Par ailleurs, en septembre dernier, des essais ont été menés dans un contexte de protection de convois. Le CLWS était alors intégré à bord d'un petit véhicule tactique.



US Air Force.

Si Boeing n'a pas précisé qui serait l'utilisateur final du CLWS, Raytheon continue de son côté à travailler avec l'US Air Force. En septembre dernier, l'industriel a ainsi livré à l'USAF un nouveau système laser, nommé HELWS (high energy laser weapon system), devant être déployé dans un cadre opérationnel, en dehors du territoire américain, à des fins d'évaluation. A partir des RETEX des militaires, Raytheon a également procédé à une modernisation de son système afin de renforcer sa robustesse et sa précision. Existant en versions fixe et mobile – il peut être intégré sur un véhicule type buggy Polaris MRZR – le système HELWS permettrait de neutraliser une douzaine de drones en un seul coup, détaille Annabel Flores, vice présidente de l'activité systèmes de guerre électronique de Raytheon. Il est ainsi couplé à un capteur électro-optique et à un radar Ku720, permettant de détecter et suivre les cibles d'intérêts. Le HELWS, désormais certifié, sera principalement employé pour la défense aérienne des bases de l'USAF.